Вторник, 11 Сентября 2018 года
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Действия США по сокращению финансирования палестинских больниц — шантаж

Политика

Палестинцы назвали действия США по сокращению финансирования больниц в Восточном Иерусалиме на 25 миллионов долларов «актом политического шантажа»

Действия США по сокращению финансирования палестинских больниц — шантаж
Marion Doss
Израиль и США

Рамалла , 11 сентября 2018, 00:01 — REGNUM  Представители палестинской администрации осудили решение президента США о сокращении финансирования больниц в районе Восточного Иерусалима на 25 миллионов долларов. Как сообщает арабоязычный новостной канал «Аль-Арабийа», базирующийся в ОАЭ, палестинцы назвали отказ финансировать сферу здравоохранения в Палестине «актом политического шантажа».

Администрация Трампа заявила, что причиной данного решения стала необходимость вкладывать деньги в другие проекты, имеющие первостепенное значение. Тем не менее названия и сущность проектов приведены не были.

Первые сокращения в финансировании палестинских больниц последовали после распоряжения Трампа о «приведении в соответствие потраченных средств с национальными интересами США».

Представитель исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави, в свою очередь, заявила, что действия президента США дестабилизируют обстановку в стране и могут причинить вред палестинским семьям на Западном берегу реки Иордан и секторе Газы, а также стать причиной потери рабочих мест работниками сферы здравоохранения.

«Такой акт политического шантажа противоречит понятию нравственности и оскорбляет человеческое достоинство», — добавила Ашрави.

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Зарубежная хроника
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