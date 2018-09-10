В Басре в Ираке прекратились социальные протесты против повышения цен

Басра, Ирак, , 23:28 — REGNUM 9 сентября на улицах иракского города Басра утихли ожесточенные протесты, вызванные очередным повышением цен в Ираке. По сообщению катарской телевизионной компании «Аль-Джазира», причиной прекращения забастовок стали действия силовых структур, подразделения которых были направлены в город из Багдада.

Они стабилизировали обстановку в Басре после недели забастовок, во время которых погибли 11 человек. Сейчас в городе возобновили работу большинство государственных ведомств, а также некоторые рынки и торговые центры.

Работники муниципалитета в том числе участвовали в налаживании жизни города, расчищая улицы и избавляясь от мусора, который оставили протестующие.

Хайдер Аль-Абади, действующий премьер-министр Ирака, назвал забастовки с требованием улучшения качества жизни и повышения качества государственного обслуживания политическим саботажем, обвиняя в организации протестов своих политических оппонентов.

Правительство Аль-Абади заявило о существовании потенциального источника средств для повышения уровня жизни в городе. Но ранее забастовщики осудили премьер-министра за растрату денег, выделенных на финансирование различных сфер общественной жизни.