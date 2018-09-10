«Фейковые бомбардировки»: От Трампа требуют «настоящего» удара по Сирии

Москва, , 22:47 — REGNUM В свете парламентских выборов в США американские СМИ начинают оказывать возрастающее давление на президента Дональда Трампа по сирийскому вопросу. Об этом 10 сентября заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Если мы посмотрим штатовскую прессу, как продемократическую, так и прореспубликанскую, то увидим, что пресса стала прессой подстрекателей. Они все говорят, что Трамп — ты слабак! Ну давай, сделай хоть что-нибудь, долбани, так чтоб красиво было! Они делают это для того, чтоб максимально утопить Трампа перед выборами», — заявил Судаков.

В данной ситуации у Трампа существуют две альтернативы: либо он наносит демонстративный, но не играющий никакой роли с военной точки зрения удар, и вслед за этим его начинают по этому поводу «топить» американские СМИ. С другой стороны, президент США может нанести и серьёзный удар — но тогда серьёзно ответит, в свою очередь, Россия.

«Дело в том, что Трамп не может нанести третий так называемый удар «ни о чём» по пустыне. Он не может нанести тот удар, который будет просто сбит ракетами, потому что сейчас самые ястребы — конгрессмены, сенаторы, — говорят о том, что Трамп стал фейковым президентом, который делает сам фейковые заявления и наносит фейковые бомбардировки», — пояснил эксперт.

«Ловушка для Трампа открыта. Невозможно не ударить и невозможно не ввязаться в большой конфликт. Мы стоим на границе не прокси-войны, а полномасштабного конфликта», — считает Судаков.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила о том, что США не исключают нанесения ударов по правительственным войскам Сирии, а также поддерживающим их силам России и Ирана. В качестве предлога для удара выдвигается якобы принятое президентом Сирии Башаром Асадом решение применять хлор в операции по освобождению Идлиба от незаконных вооруженных формирований.