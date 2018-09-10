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Премьер-министр Вьетнама утвердил программу здравоохранения

Политика

Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук утвердил программу развития системы здравоохранения во Вьетнаме

Премьер-министр Вьетнама утвердил программу здравоохранения

Ханой, 10 сентября 2018, 23:48 — REGNUM  Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук утвердил программу развития системы здравоохранения в СРВ, основными целями которой являются: улучшить качество оказания медицинских услуг, создать благоприятную среду для граждан, а также увеличить качество жизни вьетнамского народа.

Это программа объединяет все проекты, инициативы и предложения в смежных областях. По мнению руководства СРВ, это позволит определить приоритетность задач, для того чтобы приступить к их выполнению в кратчайшие сроки.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», программа будет развернута в масштабах всей страны и будет действовать до 2030 г. С 2031 г., в зависимости от реального положения дел и результатов, будут выбраны другие приоритетные направления развития.

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Зарубежная хроника
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