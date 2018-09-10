Канцлер Австрии призвал ООН «отказаться от предрассудков»

Вена, , 23:21 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц надеется, что проверки Агентства ООН по правам человека заставят международную организацию «отказаться от предрассудков» в отношении его страны, 10 сентября передает агентство Associated Press.

«Мы надеемся, что после этого экзамена у ООН снова появятся время и ресурсы, чтобы посвятить себя тем странам, где на повестке дня остаются пытки и смертная казнь», — заявил Курц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет пообещала направить в Австрию и Италию экспертов для изучения вопроса отношения к мигрантам.

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