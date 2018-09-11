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Премьер-министр Вьетнама лично проверил подготовку к ВЭФ АСЕАН

Политика

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук проверил степень готовности к проведению Всемирного Экономического Форума АСЕАН-2018

Ханой, 11 сентября 2018, 00:49 — REGNUM  9 сентября Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) лично проверил степень готовности к проведению Всемирного Экономического Форума АСЕАН-2018, который пройдет в столице Вьетнама — Ханое.

Всемирный Экономический Форум АСЕАН-2018 пройдет в Ханое, в Государственном Центре Конференций. Премьер-министр Нгуен Суан Фук проверил состояние зала, в котором будет проходить церемония открытия, залы, предназначенные для проведения переговоров, зал приемов. Премьер-министр также заслушал доклад о подготовке церемонии открытия Всемирного Экономического Форума АСЕАН-2018, а также конференции предпринимателей АСЕАН.

По мнению заместителя Министра Иностранных Дел Буй Тхань Сона, Вьетнам готов к проведению конференции на высоком уровне. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», во время подготовки к проведению форума Вьетнам пригласил многих иностранных специалистов, чтобы они посодействовали в организации мероприятия.

Также по сообщению заместителя министра Иностранных Дел, форум посетят 6 президентов иностранных государств, а также премьер-министры и их заместители.

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Зарубежная хроника
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