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Генеральный секретарь коммунистической партии Вьетнама прибыл в Венгрию

Политика

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической Партии Вьетнама (ЦК КПВ) Нгуен Фу Чонг прибыл в Венгрию, начав официальный визит

Будапешт, 11 сентября 2018, 00:57 — REGNUM  Генеральный секретарь ЦК КПВ и высокопоставленные представители делегации Вьетнама прибыли в Венгрию, начав официальный визит, ключевой целью которого является поиск новых путей развития двусторонних отношений.

В аэропорту Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и высокопоставленных представителей делегации Вьетнама встречали: представители Министерства Иностранных Дел Венгрии, председатель комитета по дружбе и сотрудничеству Вьетнама и Венгрии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Венгрии, представители вьетнамской диаспоры в Венгрии и др.

Официальный визит Генерального секретаря является важным историческим событием, поскольку этот визит является первым визитом Генерального секретаря в страну Восточной Европы после смены политических режимов.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Венгрия оказала Вьетнаму большу поддержку и помощь в годы строительства Социалистической Республики Вьетнам (СРВ). Отношения между странами продолжают развиваться во многих отраслях, среди которых особое значение имеет сфера образования. В Венгрии учатся многие вьетнамские студенты. В 2017 г. специально для вьетнамских студентов поднялся размер стипендии.

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Зарубежная хроника
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