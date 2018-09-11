Правительство Пакистана готово расследовать нарушения на всеобщих выборах

Исламабад, , 00:22 — REGNUM Фавад Чаудхри, министр информации и телерадиовещания Пакистана, объявил о готовности сформировать специальную правительственную комиссию для расследования предполагаемых нарушений на всеобщих выборах 25 июля 2018 года.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Фавад Чаудхри, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции 9 сентября заявил, что правительство готово «полностью удовлетворить требования оппозиции» и сформировать комиссию для расследования предполагаемых фактов нарушений на всеобщих выборах. Предполагаемые нарушения связаны с системой передачи результатов. При этом Фавад Чаудхри подчеркнул, что оппозиция использовала обвинения в подтасовке результатов голосования в качестве политического инструмента. По его словам, оппозиция до сих пор не предъявила веских доказательств нарушений.

В ходе всеобщих парламентских выборов в Пакистане 25 июля 2018 года победу одержала партия «Движение за справедливость», а её глава, Имран Хан, занял пост премьер-министра. Оппозиция обвинила Имран Хана и близких к нему военных в подтасовке результатов голосования.