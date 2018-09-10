Минобороны: Боевики из Идлибской зоны наращивают интенсивность обстрелов

Москва, , 22:22 — REGNUM В Сирии за прошедшие сутки боевики, засевшие в зоне Идлиб, несколько десятков раз обстреляли населенные пункты и позиции сирийских правительственных войск, сообщил 10 сентября начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Савченко подчеркнул, что число нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков только выросло.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, увеличилось количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», — сказал Владимир Савченко.

В частности, обстреляны десять населенных пунктов в провинции Латакия, четыре района города Алеппо и два населенных пункта провинции Хама.

Начальник российского Центра отметил, что три населенных пункта провинции Алеппо были обстреляны с позиций подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований, расположенных в районе города Эль-Баб и в округе Африн.

Российский Центр практически ежедневно обращается к командирам незаконных вооруженных формирований с призывом всать на путь мирного урегулирования.

Кроме того, представители Центра по примирению за 10 сентября осуществили две гуманитарные акции в Дейр-эз-Зоре и Латакии, раздав их жителям «570 продовольственных наборов общим весом 2,1 тонны, 100 банок меда и 600 комплектов детской одежды».

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