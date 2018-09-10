Министр иностранных дел КНР провёл переговоры с пакистанскими военными

Исламабад, , 22:55 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И провёл переговоры с начальником штаба сухопутных войск Пакистана генералом Камаром Джаведом Баждвой. Министр заявил о том, что Китай высоко оценивает усилия пакистанских военных по достижению мира и стабильности в регионе.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, особенно министр иностранных дел Китая оценил усилия пакистанских военных в деле защиты объектов Китайско-Пакистанского экономического коридора и китайских специалистов и рабочих, трудящихся над его созданием. Кроме того, он заявил, что ждёт столь же высокой оценки усилий Пакистана от всего мирового сообщества.

Китайско-Пакистанский экономический коридор берёт начало в Синьцзян-Уйгуйрском автономном округе Китая. Его задача — стать альтернативой Малаккскому проливу, связав Поднебесную со странами Центральной Азии.