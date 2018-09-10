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Тринадцатый президент Пакистана Ариф Алви принес присягу

Политика

Доктор Ариф Алви, представитель пакистанской правящей партии «Движение за справедливость», официально занял пост президента страны после принесения присяги

Тринадцатый президент Пакистана Ариф Алви принес присягу
Imran Ghazali
Ариф Алви

Исламабад, 10 сентября 2018, 23:47 — REGNUM  Представитель правящей партии Пакистана «Движение за справедливость» доктор Ариф Алви принёс присягу и официально занял пост президента страны. Поздравления направили несколько зарубежных стран, в том числе, США.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в числе присутствовавших на церемонии были начальник штаба сухопутных войск генерал Камар Джавед Баджва, премьер-министр Пакистана Имран Хан, другие высокопоставленные пакистанцы, а также министр иностранных дел Китая Ван И. Представители оппозиционных партий на церемонии не присутствовали. Ариф Алви одержал победу на президентских выборах ан прошлой неделе, набрав 352 голоса в коллегии выборщиков.

Поздравления тринадцатому президенту Пакистана уже направили США, как это отражено в официальном заявлении представителя Госдепартамента Хизер Науэрт.

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Зарубежная хроника
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