Премьер-министр Пакистана расширяет состав кабинета министров

Исламабад, , 00:56 — REGNUM По решению премьер-министра Пакистана Имран Хана, состав федерального кабинета министров будет расширен. Среди прочих министр в состав кабинета войдёт внук бывшего военного диктатора Аюб Хана.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Омар Аюб Хан, внук бывшего военного диктатора, стал членом партии «Движение за справедливость» (возглавляется премьер-министром) в феврале 2018 года. Теперь же Омар Аюб Хан получил портфель министра энергетики. Али Заиди, председатель отделения правящей партии в Карачи (провинция Синд), стал министром по морским делам, а бывший председатель Сената Пакистана Миан Мухаммад Соомро получил должность министра приватизации. Должность ещё одного нового министра, Мурада Саида, пока не разглашается. После расширения состава кабинет министров Пакистанского правительства будет включать 20 человек.