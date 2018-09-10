В Ташкенте сблизились «мозговые центры» Узбекистана и Китая

Ташкент, , 23:41 — REGNUM В Ташкенте состоялся международный симпозиум на тему «Один пояс, один путь: диалог между мозговыми институтами и СМИ Китая и Узбекистана», сообщает 10 сентября издание «Новости Узбекистана».

Участники мероприятия собрались для развития связей и установления партнерских отношений между аналитическими структурами и СМИ двух стран. В ходе симпозиума докладчики и участники обсудили вопросы международной, региональной и двусторонней повестки дня.

Отмечалось, что реализация китайской инициативы «Один пояс, один путь» соответствует внешнеэкономическим интересам Узбекистана. Директор Института стратегических и международных исследований при президенте республики Владимир Норов рассказал о создании в Туркестане благоприятных условий для реализации проекта «Один пояс, один путь».

Как сообщало ИА REGNUM, 13−14 сентября в Самарканде состоится 5-е заседание диалога «Индия — Центральная Азия», в котором примут участие представители «мозговых центров» Индии.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны Туркестана обсудят вопросы сотрудничества с Индией