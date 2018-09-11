Президент Шри-Ланки исключил возможность проведения досрочных выборов

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 00:21 — REGNUM Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена, выступая в провинции Сабарагамува, городе Нивитигала, заявил, что президентские выборы «будут проведены ни на день раньше срока», тем самым исключив возможность проведения досрочных выборов.

Индийская газета «Таймс оф Индиа"от 8 сентября сообщает, в средствах массовой Шри-Ланки распространялся слух о том, что президент может воспользоваться своим правом провести досрочные выборы спустя четыре года после вступления в должность в 2015 году, не дожидаясь окончания пятилетнего срока пребывания на посту президента.

Подобная инициатива могла бы быть вызвана разногласиями с нынешним премьер-министром Шри-Ланки, Ранилом Викрамасингхе, и досрочные выборы могли бы усилить позиции президента в стране. В 2015 году политики создали коалицию для того, чтобы одержать победу на выборах, но затем их взгляды на перспективы развития разошлись. Ранее президент Сирисена пытался снять премьер-министра Викрамасингхе с должности, но тот заручился поддержкой тамилов и мусульман, которые представляют собой этнические и религиозные меньшинства на Шри-Ланке.

Население Шри-Ланки рассчитывает, что возможный политический кризис в стране не помешает стабильному развитию страны, которая не так давно вышла из состояния гражданской войны.