Правительство Индии отчиталось о результатах борьбы с терроризмом в Кашмире

Нью-Дели, , 00:26 — REGNUM Генеральный директор Центральных резервных полицейских сил Министерства внутренних дел Индии Раджив Рай Бхатнагар заявил, что за два года во время проведения антитеррористических операций в Кашмире было убито более 360 террористов. Об этом сообщает индийская газета «Тайм оф Индиа».

Раджив Рай Бхатнагар признал, что некоторые тревожные тенденции достойны пристального внимания властей. Особое беспокойство вызывает не только то, что террористам удаётся проникать в индийский штат Джамму и Кашмир (столицы — Сринагар и Джамму) извне, но и то, что к террористическим группам присоединяется все больше молодёжи.

Генеральный директор заверил общественность в том, что правительство делает все возможное для предотвращения вовлечения молодёжи в террористические организации, а борьба с террористами будет вестись со всем упорством.