Вторник, 11 Сентября 2018 года
01:47:39 МСК

Правительство Индии отчиталось о результатах борьбы с терроризмом в Кашмире

Политика

Представители Центральных резервных полицейских сил, функционирующие под эгидой Министерства внутренних дел Индии, отчитались об успехах в борьбе с терроризмом в Кашмире

Нью-Дели, 11 сентября 2018, 00:26 — REGNUM  Генеральный директор Центральных резервных полицейских сил Министерства внутренних дел Индии Раджив Рай Бхатнагар заявил, что за два года во время проведения антитеррористических операций в Кашмире было убито более 360 террористов. Об этом сообщает индийская газета «Тайм оф Индиа».

Раджив Рай Бхатнагар признал, что некоторые тревожные тенденции достойны пристального внимания властей. Особое беспокойство вызывает не только то, что террористам удаётся проникать в индийский штат Джамму и Кашмир (столицы — Сринагар и Джамму) извне, но и то, что к террористическим группам присоединяется все больше молодёжи.

Генеральный директор заверил общественность в том, что правительство делает все возможное для предотвращения вовлечения молодёжи в террористические организации, а борьба с террористами будет вестись со всем упорством.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить