Премьер-министр Индии Нарендра Моди выдвинул слоган для грядущих выборов

Нью-Дели, , 00:31 — REGNUM На съезде партии БДП («Бхаратия Джаната Парти» или Индийская народная партия) премьер-министр Индии Нарендра Моди выдвинул слоган партии в преддверии грядущих выборов. По сообщению индийской газеты «Таймс оф Индиа» от 9 сентября премьер-министр призвал партийных работников опираться на слоган «Аджай Бхарат, Аталь БДП», что на языке хинди означает «суверенная независимая Индия во главе с партией БДП, верной убеждениям своих сторонников».

В ходе своего выступления Моди обрушился с критикой на оппозицию и, в частности, на партию Индийский Национальный Конгресс, назвав ее попытки создать коалицию против правящей партии «оппортунизмом». По утверждению Моди, у ИНК нет «ни лидеров, ни идеологии, ни четких намерений».

Премьер-министр подчеркнул, что развитым демократиям необходима оппозиция. Но, по утверждению Моди, «те люди, что потерпели крах будучи у власти, потерпят крах и в качестве оппозиции», поэтому на ближайших парламентских выборах в нижнюю палату индийского парламента, Лок Сабху, БДП одержит убедительную победу.

Заявление Моди подкрепил председатель партии БДП Амит Шах, заявив, что «после победы на выборах в 2019 году в ближайшие 50 лет никто не сможет отстранить БДП от управления Индией».