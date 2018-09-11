Правительство штата Тамилнаду предложило освободить убийц Раджива Ганди

Ченнаи, Индия, , 00:41 — REGNUM 9 сентября после двухчасового совещания правительства индийского штата Тамилнаду, столицей которого является город Ченнаи, главный министр штата Эддапади Каланисвами заявил, что просьба об освобождении граждан, обвиняемых в убийстве Раджива Ганди, будет незамедлительно направлена федеральному правительству.

Как сообщает индийская газета «Таймс оф Индиа», такое решение было принято после того, как Верховный суд Индии постановил, что уполномоченные органы должны вынести решение по делу одного из заключённых, подавшего прошение о помиловании. Все семеро осуждённых находятся в заключении на протяжении последних 27 лет, прошедших с убийства Раджива Ганди.

С главным министром штата встретилась мать подавшего прошение о помиловании, в ходе встречи она выразила надежду, что политические партии Индии не станут спекулировать на данной проблеме, и вопрос будет решён в положительном ключе. Также она горячо поблагодарила главного министра и добавила, что решение правительства штата «принесло мир и надежду в семьи осужденных». Пресс-секретарь главного министра выразил уверенность в том, что федеральное правительство прислушается к мнению правительства штата Тамилнаду.