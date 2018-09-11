Визит министра иностранных дел Индии в Сирию откладывается

Нью-Дели, , 00:47 — REGNUM Визит министра иностранных дел Индии Сушмы Сварадж на Ближний Восток был отложен из-за роста напряженности в Сирии. Помимо Дамаска, глава МИД Индии должна была также посетить Бейрут. По словам официального представителя министерства иностранных дел Индии Равиша Кумара, новые даты поездки Сушмы Сварадж будут оглашены после консультаций с правительством Сирии.

Глава МИД Индии должна была впервые посетить Сирию с тех пор, как в 2011 году в стране разразилась гражданская война. По сообщению индийского новостного издания «Хинду», Сушма Сварадж планировала провести переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и другими высшими должностными лицами страны, а также принять участие в международной выставке промышленных товаров, проходящей в Дамаске с 6 по 15 сентября.