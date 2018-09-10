Лукашенко прибудет в Узбекистан 12 сентября

Ташкент, , 22:08 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12−13 сентября с официальным визитом посетит Узбекистан, сообщили 10 сентября в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Главы государств проведут переговоры в Ташкенте. Стороны планируют подписать ряд двусторонних документов. Мирзиёев и Лукашенко также посетят промышленные предприятия и выставки товаров из Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября посол Белоруссии в Узбекистане Леонид Маринич заявил, что Минск придаёт большое значение предстоящему визиту главы государства в Ташкент.

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