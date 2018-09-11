В Танзании 14 млн. долларов будет потрачено на снижение уровня бедности

Додома, , 00:44 — REGNUM В Танзании правительством был разработан план по снижению бедности в стране, согласно которому на решение проблемы будет выделено 14 млн долларов. Проект прежде всего касается сельской местности и материальные средства пойдут на улучшение условий жизни сельского населения. Государственный министр в канцелярии президента, ответственный за вопросы государственной службы и благого управления Танзании, Джордж Мкучика сообщил парламенту о том, что 3 170 095 долларов США будет вложено на создание временных рабочих мест.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, 11 050 788 долларов США будет потрачено на субсидии в области образования и здравоохранения, еще 203 152 доллара США будут использованы в качестве субсидий в сфере сельского хозяйства.

Парламентарием Танзании также было сообщено, что план по снижению бедности в стране включает территорию Танзании и Занзибара и будет завершен к 2020/2023 году.

Министр, подчеркнул важность решения проблемы, отметив, что из примерно 5 миллионов зарегистрированных граждан, проживающих в 9986 общинах, деревнях, 1.1 миллион человек — бедные.