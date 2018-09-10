Япония готова расширять торговлю с Ираном

Токио, , 22:58 — REGNUM На заседании торгово-промышленной палаты Японии председатель организации Акио Мимура заявил, что его страна готова к расширению торгово-экономических связей с Ираном.

По сообщению иранского новостного издания IRNA, председатель палаты в ходе своей речи на заседании, где присутствовал посол Ирана Мортеза Рахмани-Мовахед, заявил, что Япония, в полной мере учитывая человеческий потенциал Ирана, трудолюбие и высокий уровень образования иранцев, древнюю историю страны и богатый ресурсный потенциал, хотела бы расширить контакты с Исламской Республикой.

Коснувшись проблемы физического старения японской рабочей силы, морального износа компаний и их внутригосударственный характер, глава палаты отметил, что необходима кооперация со странами с преимущественно молодым, но высокообразованным населением, чтобы подстегнуть рост японских компаний. Иран, по словам японского чиновника, в этом свете выглядит особо привлекательно.

Стоить отметить, что после выхода США из СВПД (совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) Япония начала стремительно уходить с иранского рынка и сворачивать двусторонние проекты, включая энергетические. Заявление председатель торгово-промышленной палаты Акио Мимура — первый шаг навстречу восстановлению экономических связей с весны этого года.