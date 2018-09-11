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В Кабуле произошел очередной теракт

Политика

В первый день Недели мучеников в столице Афганистана, Кабуле, произошел теракт

В Кабуле произошел очередной теракт
Jim Gordon
После взрыва бомбы

Кабул, 11 сентября 2018, 00:19 — REGNUM  В столице Афганистана Кабуле во время демонстрации в память национального героя страны Ахмада Шаха Масуда, которая открывала Неделю мучеников, был организован теракт.

Согласно заявлению министра внутренних дел Афганистан, погибло по меньшей мере 7 человек, еще 24 получили ранения.

Атака была организована террористом-смертником на мотоцикле, взорвавшем себя недалеко от колонны демонстрантов.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News» от 9 сентября, теракт произошел в районе Таймани города Кабул, когда участники демонстрации на машинах и мотоциклах проезжали через его территорию.

Ранее этим же днем силам Управления национальной безопасности Афганистана удалось предотвратить атаку на демонстрантов другого террориста-смертника около посольства США.

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Зарубежная хроника
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