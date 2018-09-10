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Шесть политических партий прошли в Заксобрание Ненецкого АО

Политика

Почти 36% избирателей округа приняли участие в голосовании

Шесть политических партий прошли в Заксобрание Ненецкого АО
suewest

Нарьян-Мар, 10 сентября 2018, 21:28 — REGNUM  В Ненецком автономном округе все шесть политических партий, включенных в бюллетень для голосования по единому округу, преодолели необходимый пятипроцентный барьер и будут допущены к распределению мандатов после утверждения результатов выборов. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружном избиркоме.

Наибольший процент голосов у партии «Единая Россия» (38,97%), на втором месте КПРФ (23,8%), третье место у ЛДПР (17,36%). Партии «Родина», «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» набрали чуть более 5 процентов каждая.

В семи из восьми одномандатных округов победу одержали единороссы, в одном — кандидат от КПРФ.

Участие в голосовании приняли 12 142 жителя НАО, таким образом общая явка по региону составила 35,96%.

Напомним, 9 сентября в НАО прошли выборы в Собрание депутатов НАО, Архангельское областное Собрание депутатов, а также местные выборы в нескольких муниципальных образованиях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ненецкий избирком поступило только одно сообщение о нарушении

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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