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Китай и Пакистан обещают содействовать процессу нацпримирения в Афганистане

Политика

Министры иностранных дел Пакистана и Китая провели переговоры в Исламабаде, в ходе которых пообещали оказывать всю необходимую поддержку процессу национального примирения в Афганистане

Исламабад, 10 сентября 2018, 23:44 — REGNUM  Министры иностранных дел Китая и Пакистана Ван И и Шах Мехмуд Куреши на встрече в Исламабаде обсудили существующие в регионе проблемы и пообещали работать сообща для содействия процессу национального примирения в Афганистане. Ван И также сказал, что обе страны будут стремиться создать новый тип международных отношений, который будет отвечать интересам всего человечества. Он также добавил, что Китай готов оказать все необходимое содействие Пакистану в его борьбе с терроризмом.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, министры иностранных дел также осудили экономические и торговые связи двух стран, в частности проект «Китайско-пакистанского экономического коридора».

Во время своего визита Ван И встретится с премьер-министром Пакистана, президентом страны и главнокомандующим армией.

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Зарубежная хроника
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