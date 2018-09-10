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Трамп отменил поездку в Миссисипи из-за угрозы шторма «Флоренция»

Политика

Шторм «Флоренция» достигнет побережья США в ближайшие дни

Трамп отменил поездку в Миссисипи из-за угрозы шторма «Флоренция»
Иллюстрация: Алексей Боголюбов. Море перед штормом. 1860

Вашингтон, 10 сентября 2018, 21:27 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп отменил запланированную поездку в штат Миссисипи из-за приближения шторма «Флоренция», передаёт 10 сентября агентство Bloomberg.

Как сообщается, глава Белого дома должен был выступить в поддержку сенатора-республиканца от Миссисипи Синди Хайд-Смит на ноябрьских выборах. В апреле Хайд-Смит заняла в сенате место Тэда Кокрана, покинувшего пост по состоянию здоровья, а теперь рассчитывает переизбраться в законодательный орган ещё на два года.

Напомним, ранее в Национальном ураганном центре США сообщили, что шторм «Флоренция», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до четвёртой категории ураганов. Специалисты ожидают, что шторм достигнет побережья США к пятнице, 14 сентября. На территории нескольких штатов объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с ожидаемым ударом стихии.

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Ураганы, шторма, бури
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