Пули-Хумри, Афганистан, , 23:18 — REGNUM 8 сентября боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили серию атак в афганской провинции Баглан (столица — Пули-Хумри). Атака началась с нападения террористов на контрольно-пропускные пункты армии и полиции в провинции Баглан. В результате столкновений погибло 20 солдат сил безопасности и обороны Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось захватить пять контрольно-пропускных пунктов армии и еще восемь — полиции. Талибы также смогли взять под контроль несколько деревень.

Официальные лица страны пока никак не прокомментировали столкновения между правительственными силами и боевиками.

Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили захват контрольно-пропускных пунктов и убийство 20 солдат афганских сил безопасности и обороны.