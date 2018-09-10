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В афганской провинции Баглан террористы убили 20 солдат сил безопасности

Политика

По меньшей мере 20 солдат сил безопасности и обороны Афганистана погибло в результате атаки боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Баглан

Пули-Хумри, Афганистан, 10 сентября 2018, 23:18 — REGNUM  8 сентября боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили серию атак в афганской провинции Баглан (столица — Пули-Хумри). Атака началась с нападения террористов на контрольно-пропускные пункты армии и полиции в провинции Баглан. В результате столкновений погибло 20 солдат сил безопасности и обороны Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось захватить пять контрольно-пропускных пунктов армии и еще восемь — полиции. Талибы также смогли взять под контроль несколько деревень.

Официальные лица страны пока никак не прокомментировали столкновения между правительственными силами и боевиками.

Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили захват контрольно-пропускных пунктов и убийство 20 солдат афганских сил безопасности и обороны.

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Зарубежная хроника
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