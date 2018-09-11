Трое террористов были задержаны в штате Джамму и Кашмир

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 00:46 — REGNUM Трое террористов были задержаны военнослужащими индийской армии на границе штата Джамму и Кашмир во время попытки пересечения границы.

По информации индийского информационного агентства ANI от 9 сентября, задержанные были переданы полиции для последующего разбирательства.

Стоит отметить, что 8 сентября был убит боевик Лашкаре-Тайба (организации, деятельность которой запрещена в РФ), участник серии атак на службы безопасности страны.

Ранее, 29 августа, четыре полицейских были убиты во время террористической атаки. Сообщается, что террористы украли их оружие и скрылись.