Вторник, 11 Сентября 2018 года
01:48:37 МСК

Трое террористов были задержаны в штате Джамму и Кашмир

Политика

Военнослужащие индийской армии задержали трех террористов на границе штата Джамму и Кашмир

Штат Джамму и Кашмир, Индия, 11 сентября 2018, 00:46 — REGNUM  Трое террористов были задержаны военнослужащими индийской армии на границе штата Джамму и Кашмир во время попытки пересечения границы.

По информации индийского информационного агентства ANI от 9 сентября, задержанные были переданы полиции для последующего разбирательства.

Стоит отметить, что 8 сентября был убит боевик Лашкаре-Тайба (организации, деятельность которой запрещена в РФ), участник серии атак на службы безопасности страны.

Ранее, 29 августа, четыре полицейских были убиты во время террористической атаки. Сообщается, что террористы украли их оружие и скрылись.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить