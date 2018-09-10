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Правящая партия Индии считает, что у оппозиции нет ни лидера, ни стратегии

Политика

Представители БДП (Бхаратия джаната парти или «Индийская народная партия») заявили, что оппозиция страны не имеет ни лидера, ни стратегии, в то время как премьер-министр страны Нарендра Моди является самым популярным политиком в стране

Нью-Дели, 10 сентября 2018, 23:31 — REGNUM  9 сентября на брифинге представитель партии БДП, министр развития людских ресурсов Индии Пракаш Джавадекар заявил, что за последние 4 года правительством БДП была проделана большая работа и выразил уверенность, что к 2022 году будет создана «новая Индия».

Он отметил, что у правительства есть четкое видение будущего страны, а результаты его деятельности можно наблюдать уже сегодня. Пракаш Джавадекар уверен, что Индия к 2022 году будет свободна от терроризма и кастеизма.

По информации индийского новостного агентства «Хинду», БДП в своей резолюции отметила, что у оппозиции страны нет ни повестки дня, ни стратегии развития.

Пракаш Джавадекар сказал, что уровень поддержки нынешнего премьер-министра страны Нарендры Моди превышает 70 процентов. Он также выразил уверенность, что партия выиграет выборы в 2019 году.

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Зарубежная хроника
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