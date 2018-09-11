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Храм Рамы в Айодхье в Индии будет построен

Политика

Представитель партии БДП (Бхаратия джаната парти, или Индийская народная партия) и член законодательного собрания штата Уттар-Прадеш Мекут Бихари Верма заявил: «Храм Рамы в Айодхье будет построен, так как Верховный суд Индии наш»

Дели, Индия, 11 сентября 2018, 00:55 — REGNUM  8 сентября член партии БДП (Бхаратия джаната парти, или Индийская народная партия) и законодательного собрания штата Уттар-Прадеш Мекут Бихари Верма заявил, что храм Рамы в Айодхье будет непременно построен.

По информации индийского новостного агентства ANI, во время пресс-конференции политик заявил: «БДП полна решимости построить храм Рамы в Айодхье. Этот вопрос уже передан в Верховный суд Индии, и мы не сомневаемся в окончательном решении». Он также отметил, что судебная система, нация и храм Рамы принадлежит правящей партии.

Стоит отметить, что разговоры представителей правящей партии в штате Уттар-Прадеш не в первый раз вызывают споры общественности.

Напомним, что храм Рамы в Айодхье стал причиной противоречий между мусульманами и индусами Индии, которые переросли в вооруженные погромы в 1992 году. Мусульманский правитель Бабур разрушил этот храм в XVI веке и построил на его месте мечеть Бабри Масджид. В конце ХХ века идея восстановления разрушенного храма стала политическим лозунгом партии БДП. Мечеть была разрушена индусами во время политических волнений в 1992 году, но на ее месте так ничего и не было построено.

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Зарубежная хроника
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