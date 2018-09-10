Непал сможет использовать китайские порты взамен индийских

Катманду, , 22:48 — REGNUM Правительство Китая разрешило Непалу использовать четыре своих морских и три сухопутных порта для торговли в третьих странах. Это снижает зависимость Непала, страны, не имеющей выхода к морю, от Индии в вопросах осуществления внешней торговли.

Непал получит доступ к морским портам Шеньчжэнь, Ляньюньган, Чжаньцзян и Тяньцзинь, который является ближайшим портом к границе Непала и находится на расстоянии 3300 километров. Аналогичным образом Непалу разрешено использовать сухопутные порты Ланьчжоу, Лхаса и Шигадзе, что также предоставит Непалу альтернативные маршруты для осуществления внешней торговли.

Как сообщает индийское новостное издание «Квинт», секретарь министерства промышленности, торговли и поставок Непала Рави Шанкара Сайнджу заявил, что для доступа к морским портам непальские торговцы смогут использовать железные или автомобильные дороги.