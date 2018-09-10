В США продлено чрезвычайное положение, введённое после терактов 11 сентября

Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении ещё на один год режима чрезвычайного положения, введённого в стране после терактов 11 сентября 2001 года, сообщает 10 сентября пресс-служба Белого дома.

«Ввиду того, что террористическая угроза сохраняется, общенациональный режим чрезвычайной ситуации, объявленный 14 сентября 2001 года, а также права и полномочия властей, введённые для решения этой чрезвычайной ситуации, должны оставаться в силе и после 14 сентября 2018 года», — говорится в распространённом заявлении Дональда Трампа.

Напомним, режим чрезвычайного положения был объявлен в США указом президента Джорджа Буша — младшего через три дня после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, в результате которых погибли почти три тысячи человек.

Особые меры, действие которых с тех пор продлевается ежегодно, предусматривают, в частности, заморозку активов лиц и организаций, связанных с терроризмом, а также запрет для граждан и компаний США на деловые контакты с данными лицами.