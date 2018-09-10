В курганском городе Щучье сменилась власть

Щучье, Курганская область, , 20:36 — REGNUM В городе Щучье Курганской области сменилась власть. Возглавлявший его много лет Владимир Тамахин не стал бороться за новый срок и 9 сентября по итогам выборов был определён новый глава.

На пост мэра баллотировались три кандидата: вице-мэр Илья Панфилов («Единая Россия»), самовыдвиженец Владимир Теняков и представитель ЛДПР Станислав Тимофеев. В ходе выборов 1356 избирателей поддержали Панфилова. Это 68,94% голосов избирателей.

Напомним, всего в Зауралье 9 сентября завершилось восемь выборных кампаний, в основном на селе. Единороссы победили в 33 из 39 случаев. ЛДПР смогла взять лишь одну победу, а самовыдвиженцы победили в пяти случаях.