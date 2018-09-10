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В ООН подсчитали возможное число беженцев из-за военной операции в Идлибе

Политика

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН считает, что речь может пойти о вынужденном переселении от 700 до 900 тыс. человек

В ООН подсчитали возможное число беженцев из-за военной операции в Идлибе
un.org
Беженцы

Нью-Йорк, США, 10 сентября 2018, 19:58 — REGNUM  Количество сирийских мирных жителей, которые могут оказаться беженцами из-за военной операции в Идлибе, может достичь 900 тыс. человек, заявил 10 сентября журналистам РИА Новости представитель офиса Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) Дэвид Свонсон.

По его словам, в это число могут попасть 700 тыс. человек в провинции Идлиб, а общее количество может превысить 900 тыс. человек. Представитель УКГВ подчеркнул, что управление готово к развитию любой ситуации.

«Мы готовы к развитию любой ситуации и полагаем, что до 900 тысяч человек могут стать вынужденными переселенцами, это включает 700 тысяч человек в Идлибе», — цитирует агентство слова Свонсона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил о необходимости решить вопрос Идлиба таким образом, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

Напомним, ранее представитель МИД РФ уже заявил, что Москва поддержит Дамаск в его действиях по ликвидации очага незаконных вооруженных формирований, скопившихся в провинции Идлиб и под прикрытием статуса зоны деэскалации ежедневно устраивающих вооруженные провокации.

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Война в Сирии
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