Понедельник, 10 Сентября 2018 года
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Казахстанский порт Актау утратил международный статус

Политика

Порт готовят к приватизации

Казахстанский порт Актау утратил международный статус
Иллюстрация: Portaktau.kz
Порт «Актау»

Актау, Казахстан, 10 сентября 2018, 20:25 — REGNUM  Правительство Казахстана лишило порт Актау международного статуса с целью его приватизации. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, которое опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативных актов Казахстана.

АО «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» переименован в АО «НК «Актауский морской торговый порт». Кроме того, постановление правительства, утверждающее международный статус порта, признано утратившим силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал протокол о соглашении между США и Казахстаном, согласно которому Астана разрешает транзит американских спецгрузов через порт Актау в Каспийском море. В России решение Назарбаева вызвало критику в экспертной среде.

Читайте ранее в этом сюжете: Астана ответила на критику разрешения транзита спецгрузов США через Каспий

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Политическая жизнь Казахстана
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