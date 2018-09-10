В правительстве Ингушетии стало меньше вице-премьеров

Магас, , 19:43 — REGNUM Новый премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев представил главе республики Юнус-Беку Евкурову свои предложения по составу правительства. Среди новшеств — число вице-премьеров. Теперь их будет не семь, как раньше, а пять.

Евлоев предложил на должности троих своих заместителей Хусейна Зурабова, Магомеда Ужахова и Алихана Цечоева. Глава региона согласился с предложенными кандидатурами и подписал указы о их назначении, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе руководителя субъекта.

Зурабов в новом правительстве будет курировать направления социального блока, молодежной политики, спорта, культуры и туризма.

Ужахов будет, как и раньше, заниматься вопросами ЖКХ, гражданской обороны и безопасности, а также сферой АПК, земельных и имущественных отношений и экологии.

Свою работу на посту вице-премьера — постоянного представителя Ингушетии при президенте РФ продолжит Алихан Цечоев. Он также будет курировать экономический блок.

Занимавшие в прежнем составе правительства должности заместителей Пятимат Аушева, Магомет Гогиев, Игорь Храновский и Мадина Гойгова лишились должностей.

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Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 9 сентября, в Ингушетии был избран новый глава республики. Им в третий раз стал Юнус-Бек Евкуров. Сразу после своего вступления в должность он отправил правительство в отставку. Новым премьер-министром он назначил бывшего спикера парламента Зялимхана Евлоева.