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«Мы видим прогресс» — Лондон надеется на сделку по Brexit в октябре

Политика

«Я думаю, в течение лета вы заметили интенсификацию переговоров»

Лондон, 10 сентября 2018, 19:42 — REGNUM  Правительство Великобритании надеется достичь соглашения с Брюсселем по Brexit в октябре, 10 сентября передает агентство Reuters.

«Мы сосредоточены на обеспечении сделки в октябре, мы по-прежнему над этим работаем. Я думаю, в течение лета вы заметили интенсификацию переговоров… и вы видите прогресс, достигнутый в отношении соглашения о выходе», — сообщил журналистам представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 сентября представитель Брюсселя на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что «реалистично» ожидать соглашение с Лондоном через «шесть — восемь недель».

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