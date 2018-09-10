Новые и старые планы мэра: что ещё Собянин успеет сделать в Москве

Москва, , 19:30 — REGNUM Обещания вновь избранного 9 сентября мэра Москвы Сергея Собянина во многом совпадают с теми, что были сделаны им пятилеткой ранее, в 2013 году, во время предыдущих выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2018 года градоначальник выступил с обращением:

«Эти выборы отличаются от предыдущих, прежде всего, тем, что я иду, в соответствии с федеральным законом, на последний срок, я не имею больше права избираться мэром Москвы».

«Но что это означает — это означает не то, что теперь можно почивать на лаврах, доживая последний срок, наоборот, мы столько с вами наметили планов, столько взяли обязательств, что в эти годы придется пахать больше, чем за предыдущие пять лет. Это означает, что буквально с завтрашнего дня засучив рукава вся команда будет работать», — сказал градоначальник.

Он также обозначил главные сферы деятельности в течение нового срока своих полномочий. В числе прочего он указал развитие общественного транспорта, программу реновации, борьбу с онкологическими и сердечными заболеваниями, надомное обслуживание для пожилых людей и инвалидов. Также он отдельно указал на реализацию программы «Мой район», предусматривающую комплексное благоустройство всех частей города.

Пять лет назад, на выборах 2013 года планы Сергея Собянина были похожими. Первым пунктом тогда шел лозунг «Москва — мобильный город», что должно был решить транспортную проблему столицы. Картинка рисовалась благостной — европейский комфорт общественного транспорта, развитая велоинфраструктура, новые дороги и 78 новых станций метрополитена.

В реальности у автовладельцев возможностей пользоваться личным транспортом в Москве не прибавилось, наоборот, это стало еще более хлопотным и затратным. Платную парковку в центре города сейчас может позволить не каждый водитель, но и она не решает проблему комфортной езды. Иногда, чтобы добраться до своей машины нужно проделать неблизкий путь пешком или проехать на общественном транспорте.

В городе, действительно, появилась велоинфраструктура, но пользоваться ей на практике мало кто может. Разве что те москвичи, кто редко покидает пределы ЦАО. На деле благородное начинание пока бесполезно.

В московском метро за пятилетку добавились станции на конце линий, но этот процесс естественный для развития крупнейшего транспортного предприятия столицы. При этом столичные власти отказались от строительства ранее обещанных станций метро глубокого заложения — «Плющиха», «Волхонка» и «Дорогомиловская».

"Самое наглое обещание, это когда я, как пользователь портала Госуслуг, получил письмо по электронной почте с личного сайта мэра с подробным описанием того, что в рамках программы «Моя улица» Садовое кольцо ни в коей мере не будет сужено, — заявлял ИА REGNUM директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. — Это было написано прямым текстом. Когда через пару недель начались работы, и я увидел, что Садовое кольцо сужается на одну полосу с каждой стороны, это очень трудно трактовать как-то иначе, чем как наглую ложь. Причём ложь бессмысленную. Возможно, господин Собянин не в курсе смысла программы «Моя улица» и действительно не знает, что он заузил проезжую часть очень многих магистралей в центре города, создав очень многие принципиально новые пробки. Но зачем надо было так бессмысленно лгать, я просто теряюсь в догадках».

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Парадоксально исполнялись планы мэра в сфере здравоохранения. Если одни чиновники обещали в рамках программ строительство новых лечебных учреждений, другие, по-тихому, оптимизировали кадровый состав, оставляя без работы тысячи врачей, и закрывали действующие лечебные учреждения. Как в 2016 году сообщало ИА REGNUM, в ходе оптимизации московского здравоохранения были сокращены 8,3 тысячи врачей, и закрыты больше 20 лечебных учреждений.

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В конце октября 2017 года градоначальник пообещал довести среднюю зарплату врачей столицы до 120 тыс. рублей уже в 2018 году.

Насколько Москва, согласно лозунгу Собянина в 2013 году, стала «добрым городом», можно судить из известной речи самого мэра, который год назад назвал российских селян «лишними людьми»:

«У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 млн человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции, с учетом новых технологий производительности на селе, по большому счету, не нужны. Это либо чиновники, либо социальные работники, либо еще кто-то».

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Впрочем, обещаний и прожектов за эти годы было много, от решения проблем с мигрантами до планов пылесосить столичные улицы.