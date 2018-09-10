«Такого не было никогда!»: челябинские единороссы празднуют победу

Челябинск, , 19:26 — REGNUM Жители сельских территорий Челябинской области в основном проголосовали за кандидатов от «Единой России». Всего 9 сентября в регионе распределили 184 депутатских мандата и две должности главы сельского поседения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Судя по официальной информации облизбиркома, в некоторых территориях за кандидатов от «Единой России» проголосовали 100% избирателей. Так, в одном из округов такой результат получила кандидат Ирина Уварова, а в другом — Елена Хлызова.

Глава областного отделения «Единой России» Владимир Мякуш отмечает, что такого успеха на муниципальных выборах не было никогда. По его слова, единороссы взяли 89,6% мандатов.

Напомним, 9 сентября в регионе завершилось 48 различных выборных кампаний. На мандаты претендовали порядка 600 человек.

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