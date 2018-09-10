Заместитель генсека ООН снова заявил о «возможной катастрофе» в Идлибе

Нью-Йорк, США, , 19:24 — REGNUM Проблемы в сирийской провинции Идлиб надо решить без риска гуманитарной катастрофы, заявил 10 сентября заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

По его мнению, существующая проблема боевиков и террористов, контролирующих территории в сирийском Идлибе, не должна превратиться в самую масштабную гуманитарную катастрофу современности.

«Должны быть такие пути решения этого вопроса, чтобы в ближайшие месяцы в Идлибе не произошла худшая гуманитарная катастрофа XXI века с весьма многочисленными человеческими жертвами», — заявил Лоукок.

Напомним, на территории сирийской провинции Идлиб скопилось большое количество боевиков, выдавленных туда из других регионов страны. Вести переговоры с правительством Сирии о перемирии боевики отказываются и ежедневно устраивают вооруженные провокации, обстрелы и нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители МИД России уже заявили, что игнорировать действия террористов, прикрывающихся статусом зоны деэскалации в Идлибе, далее невозможно. В случае проведения операции сирийских правительственных сил Россия готова оказать Дамаску всю возможную поддержку, подчеркивает российское дипломатическое ведомство.

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