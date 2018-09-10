Выборы депутатов горсовета Красноярска: итоги

Красноярск, , 19:13 — REGNUM В Красноярске председатель городской избирательной комиссии Анна Лисовская 10 сентября объявила предварительные итоги выборов депутатов горсовета.

По партийным спискам победу одержала ЛДПР, получив 46 505 голосов (28,12%). На втором месте — «Единая Россия» (42 520 или 25,71%), на третьем — КПРФ (26 467 или 16%), на четвёртом — «Справедливая Россия» (14 966 — 9,05%), на пятом — «Зелёные» (10 963 — 6,63%).

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горсовета, ссылаясь на слова Лисовской, по одномандатным округам победу одержали следующие кандидаты:

Округ №1 — самовыдвиженец Виталий Бондарев; №2 — Елена Курамшина («Единая Россия»); №3 — Сергей Иванов («Единая Россия»); №5 — Константин Сенченко («Справедливая Россия»); №6 — Олег Бубновский («Единая Россия»); №7 — Андрей Козиков («Единая Россия»); №8 — Геннадий Клепиков («Единая Россия»); №9 — Игорь Гринев (КПРФ); №10 — Денис Степанов (ЛДПР); №11 — Вячеслав Дюков («Единая Россия»); №12 — Марина Малышева («Единая Россия»); №13 — Елена Южакова («Единая Россия»); №14 — Андрей Модестов («Единая Россия»); №15 — Людмила Попова («Единая Россия»); №16 — Александр Дроздов («Единая Россия»); №17 — Роман Рыбаков (ЛДПР); №18 — Ирина Иванова (ЛДПР).

Выборы по округу №4 признаны несостоявшимися — 24,07% избирателей проголосовали «против всех» (2098 голосов).

Таким образом, «Единая Россия» получает 17 мандатов, ЛДПР — 10, КПРФ — четыре, «Справедливая Россия» — два, «Зелёные» — один, самовыдвиженец — один.

Лисовская подчеркнула, что данные итоги — предварительные. Окончательные цифры будут опубликованы в газете «Городские новости».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае 9 сентября 2018 года проходили выборы губернатора. Победу одержал врио главы региона Александр Усс, получивший более 60% голосов.

Также в единый день голосования жители Красноярска выбирали депутатов горсовета шестого созыва.

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