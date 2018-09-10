Матвиенко: Ким Чен Ын назвал письмо Путина «прекрасным»

Москва, , 19:11 — REGNUM Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын назвал письмо российского лидера Владимира Путина «прекрасным». Об этом сегодня, 10 сентября, рассказала журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая передавала письмо.

Матвиенко отметила, что Ким Чен Ын был очень заинтересован содержанием письма и пробежал его глазами прямо во время самого момента получения документа.

Затем, уже во время следующего разговора с Матвиенко, Ким Чен Ын вернулся к обсуждению письма Путина и назвал его «прекрасным».

"Он пробежался (по посланию президента РФ — прим. ИА REGNUM ) после того, как я ему передала. Потом он прочитал, я имела возможность с ним общаться еще несколько раз на ходу, он сказал: послание прекрасное», — рассказала Матвиенко.

Спикер Совета Федерации обратила внимание на то, что в своих высказываниях на какую-либо тему Ким Чен Ын строго придерживался дипломатической лексики, а такая оценка письма Путина могла означать превосходную степень восприятия северокорейским лидером полученного документа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что с письме Путина Ким Чен Ыну в целом содержалась позиция российского лидера по корейскому урегулированию.