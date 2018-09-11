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Сила и слабость партий: таблица голосования в региональные парламенты РФ

Политика

Как голосовали за партии граждане России

Сила и слабость партий: таблица голосования в региональные парламенты РФ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Москва, 11 сентября 2018, 12:50 — REGNUM  Предварительные итоги голосования на выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 9 сентября 2018 года

Субъект РФ/Наименование законодательного органа власти

Явка

«Единая Россия»

КПРФ

ЛДПР

«Справедливая Россия»

Другие

2013

2018

2013

2018

2013

2018

2013

2018

2013

2018

2018

Башкирия

Государственное Собрание — Курултай

52,84%49,08%76,06%58,31%11,70%18,80%3,72%9,96%2,81%5,47%«Патриоты России» — 3,95%; «Зеленые» — 1,98%

Бурятия

Народный Хурал

43,72%37,76%43,34%41,01%19,37%25,62%6,11%12,02%9,03%9,49%«Коммунистическая партия социальной справедливости» — 4,79%; «Гражданская платформа» — 2,56%

Калмыкия

Народный Хурал

48,2%51,4%51,34%68,58%11,41%13,21%2,6%3,43%4,55%8,43%«Патриоты России» — 2,03%"Гражданская платформа» — 0,86%"Родина» — 0,51%"Зеленые» 0,76%

Якутия Государственное Собрание (Ил Тумэн)

45,17%51,1%47,41%50,84%12,82%19,44%6,30%9,57%16,01%16,34%«Гражданская платформа» — 4,93%; «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 2,51%; «Народная партия «За женщин России» — 2,18%; «Коммунистическая партия социальной справедливости» — 1,94%; «Российская экологическая партия «Зеленые» — 0,90%; «Гражданская Позиция» — 0,40%; «Народная партия России» — 0,39%; «Родная Страна» — 0,26%; «Союз Горожан» — 0,20%; Социал-демократическая партия России» — 0,16%

Хакасия

Верховный Совет

35,21%39,08%46,32%25,46%14,40%31,01%16,55%20,97%3,91%7,09%«Коммунисты России» — 8,01%; «Патриоты России» — 1,78%

Забайкальский край

Законодательное Собрание

33,24%22,02%43,09%28,30%14,15%24,59%13,38%24,60%10,45%8,97%«Партия пенсионеров России» — 6,04%; «Патриоты России» — 3,38%

Архангельская область

Архангельское областное Собрание депутатов

25,09%29,34%40,69%31,59%12,88%18,82%12,30%23,45%10,46%15,06%«Коммунисты России» — 4,03%, «Родина» — 3,72%.

Владимирская область

Законодательное Собрание

28,5%32,96%44,33%29,57%13,54%23,669,92%20,8%6,96%10,2%«Коммунистическая партия социальной справедливости» — 6,14%"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 4,38% «Яблоко» — 1,42%

Ивановская область

Ивановская областная Дума

31,18%32,9%55,77%34,14%14,57%26,92%6,99%16,33%4,39%8,22%«Коммунисты России» — 3,4% «Родина» — 0,92%"Коммунистическая партия социальной справедливости» — 1,97%"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 4,45%

Иркутская область

Законодательное Собрание

25,3%26,3%42,36%27,83%18,87%33,94%11,28%15,80%4,07%7,04%«Гражданская платформа» — 4,75%; КПСС — 4,84%

Кемеровская область

Совет народных депутатов

64,03%66,39%86.21%64.40%2.58%10.03%3.93%10.10%1.86%7.84%«Патриоты России» — 5.48%

Ростовская область

Законодательное Собрание

42,06%45,4%62,45%57%14,71%17,1%-9,8%7,97%7%Коммунисты России — 5%

Смоленская область

Смоленская областная Дума

29,11%25%41,17%36,34%15,02%22,91%13,49%19,83%7,58%7,79%«Партия пенсионеров» — 9,29%

Ульяновская область

Законодательное Собрание

34,35%40,3%57,62%33,96%14,08%36,24%7,24%13,51%3,03%3,98%

Ярославская область

Ярославская областная Дума

31,30%29,28%42.25%38.43%11.07%24.03%5.12%12.97%9.67%10.26%«Коммунисты России» — 6.63%, «Патриоты России» — 2.26%, «Родина» — 1,20%

Ненецкий автономный округ

Собрание депутатов

41,49% (2014 год)35,96%45,62%(2014 год)38,97%19,26% (2014 год)23,8%10,77% (2014 год)17,36%3,97% (2014 год)5,41%«Родина» — 5,54%, «Коммунисты России — 5,29%.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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