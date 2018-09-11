Сила и слабость партий: таблица голосования в региональные парламенты РФ

Москва, , 12:50 — REGNUM Предварительные итоги голосования на выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 9 сентября 2018 года

Субъект РФ/Наименование законодательного органа власти Явка «Единая Россия» КПРФ ЛДПР «Справедливая Россия» Другие 2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018 2018 Башкирия Государственное Собрание — Курултай 52,84% 49,08% 76,06% 58,31% 11,70% 18,80% 3,72% 9,96% 2,81% 5,47% «Патриоты России» — 3,95%; «Зеленые» — 1,98% Бурятия Народный Хурал 43,72% 37,76% 43,34% 41,01% 19,37% 25,62% 6,11% 12,02% 9,03% 9,49% «Коммунистическая партия социальной справедливости» — 4,79%; «Гражданская платформа» — 2,56% Калмыкия Народный Хурал 48,2% 51,4% 51,34% 68,58% 11,41% 13,21% 2,6% 3,43% 4,55% 8,43% «Патриоты России» — 2,03%"Гражданская платформа» — 0,86%"Родина» — 0,51%"Зеленые» 0,76% Якутия Государственное Собрание (Ил Тумэн) 45,17% 51,1% 47,41% 50,84% 12,82% 19,44% 6,30% 9,57% 16,01% 16,34% «Гражданская платформа» — 4,93%; «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 2,51%; «Народная партия «За женщин России» — 2,18%; «Коммунистическая партия социальной справедливости» — 1,94%; «Российская экологическая партия «Зеленые» — 0,90%; «Гражданская Позиция» — 0,40%; «Народная партия России» — 0,39%; «Родная Страна» — 0,26%; «Союз Горожан» — 0,20%; Социал-демократическая партия России» — 0,16% Хакасия Верховный Совет 35,21% 39,08% 46,32% 25,46% 14,40% 31,01% 16,55% 20,97% 3,91% 7,09% «Коммунисты России» — 8,01%; «Патриоты России» — 1,78% Забайкальский край Законодательное Собрание 33,24% 22,02% 43,09% 28,30% 14,15% 24,59% 13,38% 24,60% 10,45% 8,97% «Партия пенсионеров России» — 6,04%; «Патриоты России» — 3,38% Архангельская область Архангельское областное Собрание депутатов 25,09% 29,34% 40,69% 31,59% 12,88% 18,82% 12,30% 23,45% 10,46% 15,06% «Коммунисты России» — 4,03%, «Родина» — 3,72%. Владимирская область Законодательное Собрание 28,5% 32,96% 44,33% 29,57% 13,54% 23,66 9,92% 20,8% 6,96% 10,2% «Коммунистическая партия социальной справедливости» — 6,14%"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 4,38% «Яблоко» — 1,42% Ивановская область Ивановская областная Дума 31,18% 32,9% 55,77% 34,14% 14,57% 26,92% 6,99% 16,33% 4,39% 8,22% «Коммунисты России» — 3,4% «Родина» — 0,92%"Коммунистическая партия социальной справедливости» — 1,97%"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 4,45% Иркутская область Законодательное Собрание 25,3% 26,3% 42,36% 27,83% 18,87% 33,94% 11,28% 15,80% 4,07% 7,04% «Гражданская платформа» — 4,75%; КПСС — 4,84% Кемеровская область Совет народных депутатов 64,03% 66,39% 86.21% 64.40% 2.58% 10.03% 3.93% 10.10% 1.86% 7.84% «Патриоты России» — 5.48% Ростовская область Законодательное Собрание 42,06% 45,4% 62,45% 57% 14,71% 17,1% - 9,8% 7,97% 7% Коммунисты России — 5% Смоленская область Смоленская областная Дума 29,11% 25% 41,17% 36,34% 15,02% 22,91% 13,49% 19,83% 7,58% 7,79% «Партия пенсионеров» — 9,29% Ульяновская область Законодательное Собрание 34,35% 40,3% 57,62% 33,96% 14,08% 36,24% 7,24% 13,51% 3,03% 3,98% Ярославская область Ярославская областная Дума 31,30% 29,28% 42.25% 38.43% 11.07% 24.03% 5.12% 12.97% 9.67% 10.26% «Коммунисты России» — 6.63%, «Патриоты России» — 2.26%, «Родина» — 1,20% Ненецкий автономный округ Собрание депутатов 41,49% (2014 год) 35,96% 45,62%(2014 год) 38,97% 19,26% (2014 год) 23,8% 10,77% (2014 год) 17,36% 3,97% (2014 год) 5,41% «Родина» — 5,54%, «Коммунисты России — 5,29%.