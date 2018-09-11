Сила и слабость партий: таблица голосования в региональные парламенты РФ

Москва, 11 сентября 2018, 12:50 — REGNUM Предварительные итоги голосования на выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 9 сентября 2018 года
Субъект РФ/Наименование законодательного органа власти Явка «Единая Россия» КПРФ ЛДПР «Справедливая Россия» Другие 2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018 2018 Башкирия Государственное Собрание — Курултай Бурятия Народный Хурал Калмыкия Народный Хурал Якутия Государственное Собрание (Ил Тумэн) Хакасия Верховный Совет Забайкальский край Законодательное Собрание Архангельская область Архангельское областное Собрание депутатов Владимирская область Законодательное Собрание Ивановская область Ивановская областная Дума Иркутская область Законодательное Собрание Кемеровская область Совет народных депутатов Ростовская область Законодательное Собрание Смоленская область Смоленская областная Дума Ульяновская область Законодательное Собрание Ярославская область Ярославская областная Дума Ненецкий автономный округ Собрание депутатов
52,84% 49,08% 76,06% 58,31% 11,70% 18,80% 3,72% 9,96% 2,81% 5,47% «Патриоты России» — 3,95%; «Зеленые» — 1,98% 43,72% 37,76% 43,34% 41,01% 19,37% 25,62% 6,11% 12,02% 9,03% 9,49% «Коммунистическая партия социальной справедливости» — 4,79%; «Гражданская платформа» — 2,56% 48,2% 51,4% 51,34% 68,58% 11,41% 13,21% 2,6% 3,43% 4,55% 8,43% «Патриоты России» — 2,03%"Гражданская платформа» — 0,86%"Родина» — 0,51%"Зеленые» 0,76% 45,17% 51,1% 47,41% 50,84% 12,82% 19,44% 6,30% 9,57% 16,01% 16,34% «Гражданская платформа» — 4,93%; «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 2,51%; «Народная партия «За женщин России» — 2,18%; «Коммунистическая партия социальной справедливости» — 1,94%; «Российская экологическая партия «Зеленые» — 0,90%; «Гражданская Позиция» — 0,40%; «Народная партия России» — 0,39%; «Родная Страна» — 0,26%; «Союз Горожан» — 0,20%; Социал-демократическая партия России» — 0,16% 35,21% 39,08% 46,32% 25,46% 14,40% 31,01% 16,55% 20,97% 3,91% 7,09% «Коммунисты России» — 8,01%; «Патриоты России» — 1,78% 33,24% 22,02% 43,09% 28,30% 14,15% 24,59% 13,38% 24,60% 10,45% 8,97% «Партия пенсионеров России» — 6,04%; «Патриоты России» — 3,38% 25,09% 29,34% 40,69% 31,59% 12,88% 18,82% 12,30% 23,45% 10,46% 15,06% «Коммунисты России» — 4,03%, «Родина» — 3,72%. 28,5% 32,96% 44,33% 29,57% 13,54% 23,66 9,92% 20,8% 6,96% 10,2% «Коммунистическая партия социальной справедливости» — 6,14%"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 4,38% «Яблоко» — 1,42% 31,18% 32,9% 55,77% 34,14% 14,57% 26,92% 6,99% 16,33% 4,39% 8,22% «Коммунисты России» — 3,4% «Родина» — 0,92%"Коммунистическая партия социальной справедливости» — 1,97%"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 4,45% 25,3% 26,3% 42,36% 27,83% 18,87% 33,94% 11,28% 15,80% 4,07% 7,04% «Гражданская платформа» — 4,75%; КПСС — 4,84% 64,03% 66,39% 86.21% 64.40% 2.58% 10.03% 3.93% 10.10% 1.86% 7.84% «Патриоты России» — 5.48% 42,06% 45,4% 62,45% 57% 14,71% 17,1% - 9,8% 7,97% 7% Коммунисты России — 5% 29,11% 25% 41,17% 36,34% 15,02% 22,91% 13,49% 19,83% 7,58% 7,79% «Партия пенсионеров» — 9,29% 34,35% 40,3% 57,62% 33,96% 14,08% 36,24% 7,24% 13,51% 3,03% 3,98% 31,30% 29,28% 42.25% 38.43% 11.07% 24.03% 5.12% 12.97% 9.67% 10.26% «Коммунисты России» — 6.63%, «Патриоты России» — 2.26%, «Родина» — 1,20% 41,49% (2014 год) 35,96% 45,62%(2014 год) 38,97% 19,26% (2014 год) 23,8% 10,77% (2014 год) 17,36% 3,97% (2014 год) 5,41% «Родина» — 5,54%, «Коммунисты России — 5,29%.
Субъект РФ/Наименование законодательного органа власти
Явка
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Справедливая Россия»
Другие
2013
2018
2013
2018
2013
2018
2013
2018
2013
2018
2018
Башкирия
Государственное Собрание — Курултай
Бурятия
Народный Хурал
Калмыкия
Народный Хурал
Якутия Государственное Собрание (Ил Тумэн)
Хакасия
Верховный Совет
Забайкальский край
Законодательное Собрание
Архангельская область
Архангельское областное Собрание депутатов
Владимирская область
Законодательное Собрание
Ивановская область
Ивановская областная Дума
Иркутская область
Законодательное Собрание
Кемеровская область
Совет народных депутатов
Ростовская область
Законодательное Собрание
Смоленская область
Смоленская областная Дума
Ульяновская область
Законодательное Собрание
Ярославская область
Ярославская областная Дума
Ненецкий автономный округ
Собрание депутатов