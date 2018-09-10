«Свалочно-административные» выборы: что помогло Воробьёву победить?

Красногорск, , 20:30 — REGNUM Прошедшие выборы губернатора Московской области можно охарактеризовать как «свалочно-административные», считает политолог Дмитрий Ефимов. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги голосования, свалки в Подмосковье — основная проблема, которая использовалась в манипуляциях электоратом со стороны всех участников выборов.

«Стоит рассматривать реальное противостояние между Воробьёвым и Черемисовым. Вот факты: в Балашихе, вопреки интересам Москвы, ликвидировали свалку около жилых домов. Результат: Воробьёв — 78,9%, Черемисов — 6,3%. В Волоколамском районе протесты продолжались весь август: Воробьёв — 20,68%, Черемисов — 29,5%. Это с одной стороны. С другой — налицо ярко видимый административный ресурс. Так, в Балашихе результат Воробьёва, а, следовательно, и жёсткий проигрыш Черемисова, достигнут за счёт административного ресурса Росгвардии — там дислоцировано её крупнейшее подразделение под Москвой. Также по силе административного ресурса отличились пресловутые Электрогорск (Воробьёв — 89,08% и Черемисов — 4,23% соответственно) и Электросталь (67,13% и 10,41% соответственно). Наличие позиций у Воробьёва или близкого к нему застройщика «Самолет» легко вычисляется по итоговой таблице подмосковного избиркома», — подчеркнул Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты голосования за Андрея Воробьева («Единая Россия») сильно отличаются от района к району Московской области: поддержку жителей от получил не везде. Так, проигрышным для действующего губернатора стало голосование в Волоколамском районе. Там его поддержали лишь 20,68% избирателей, а на первом месте оказался Константин Черемисов (КПРФ) — 29,05%. Всего Андрей Воробьёв набрал 62,52% голосов. Напомним, в 2013 году действующий глава Московской области выиграл выборы с более высоким результатом — 78,94%.

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