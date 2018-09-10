Понедельник, 10 Сентября 2018 года
20:43:13 МСК

В Югре из 46 избранных глав поселений пятая часть — оппозиционеры

Политика

В муниципалитетах Югры выбрали в главы пять самовыдвиженцев, трёх коммунистов и одного представителя «Справедливой России»

Ханты-Мансийск, 10 сентября 2018, 18:51 — REGNUM  В Югре в единый день голосования выбирали 46 глав городских и сельских поселений. По итогам голосования девять из них, точнее около 20%, оказались самовыдвиженцами, представителями КПРФ и «Справедливой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В городском поселении Междуреченский победил представитель «Справедливой России» Андрей Кошманов. В поселение Агириш — представитель КПРФ Галина Крицына. В поселении Локосово — представитель КПРФ Игорь Романов. В сельском поселении Сытомино — представитель КПРФ Вячеслав Парначев.

Плюс пять самовыдвиженцев. А именно, в посёлке Светлый — Фрунзе Шигамухаметов, в посёлке Половинка — Александр Старжинский, в поселении Талинка — Ирина Криворученко, в сельском поселении Красноленинский — Оксана Шаманова, в сельском поселении Кышик — Арсений Немельгин.

Всего в Югре, по данным избиркома ХМАО, в выборах 9 сентября 2018 года приняли участие 386 240 человек или 35,48% от количества избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Югра: «новый старый депутат» или «люди ни во что не верят»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить