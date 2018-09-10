В Югре из 46 избранных глав поселений пятая часть — оппозиционеры

Ханты-Мансийск, , 18:51 — REGNUM В Югре в единый день голосования выбирали 46 глав городских и сельских поселений. По итогам голосования девять из них, точнее около 20%, оказались самовыдвиженцами, представителями КПРФ и «Справедливой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В городском поселении Междуреченский победил представитель «Справедливой России» Андрей Кошманов. В поселение Агириш — представитель КПРФ Галина Крицына. В поселении Локосово — представитель КПРФ Игорь Романов. В сельском поселении Сытомино — представитель КПРФ Вячеслав Парначев.

Плюс пять самовыдвиженцев. А именно, в посёлке Светлый — Фрунзе Шигамухаметов, в посёлке Половинка — Александр Старжинский, в поселении Талинка — Ирина Криворученко, в сельском поселении Красноленинский — Оксана Шаманова, в сельском поселении Кышик — Арсений Немельгин.

Всего в Югре, по данным избиркома ХМАО, в выборах 9 сентября 2018 года приняли участие 386 240 человек или 35,48% от количества избирателей.

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