«Счастья, здоровья!» — Си Цзиньпин поздравил граждан КНДР

Пекин, , 19:00 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Северную Корею с 70-летием образования республики и пожелал гражданам страны счастья и здоровья, 10 сентября передает агентство Associated Press.

«Я искренне надеюсь, что Корейская Народно-Демократическая Республика будет процветать, и её народ будет наслаждаться счастливой и здоровой жизнью», — говорится в заявлении китайского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября на праздновании 70-летия КНДР в Пхеньяне прибыли делегации Китая и России. Делегацию от России возглавила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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