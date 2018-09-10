Понедельник, 10 Сентября 2018 года
20:41:36 МСК

«Счастья, здоровья!» — Си Цзиньпин поздравил граждан КНДР

Политика

«Я искренне надеюсь, что Корейская Народно-Демократическая Республика будет процветать»

Пекин, 10 сентября 2018, 19:00 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Северную Корею с 70-летием образования республики и пожелал гражданам страны счастья и здоровья, 10 сентября передает агентство Associated Press.

«Я искренне надеюсь, что Корейская Народно-Демократическая Республика будет процветать, и её народ будет наслаждаться счастливой и здоровой жизнью», — говорится в заявлении китайского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября на праздновании 70-летия КНДР в Пхеньяне прибыли делегации Китая и России. Делегацию от России возглавила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Читайте также: В КНДР прибыла высокопоставленная делегация из Китая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить