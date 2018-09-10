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Сергею Собянину отдали свои голоса 1,5 млн жителей Москвы

Политика

По итогам обработки всех бюллетеней действующий мэр Москвы получил 70,17% голосов избирателей

Москва, 10 сентября 2018, 18:42 — REGNUM  Действующий мэр Москвы одержал Сергей Собянин одержал победу на выборах главы города, набрав 70,17% голосов. Такие данные приводит Мосгоризбирком по итогам обработки 100% бюллетеней.

Как сообщается, всего за Сергея Собянина отдали свои голоса1 млн 582 тысяч 762 жителя столицы.

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Второе место на выборах получил кандидат от КПРФ Вадим Кумин, набиравший 11,38% голосов (256 717 избирателей), а третьем месте — Илья Свиридов от «Справедливой России» с 7,01% (158 106 избирателей).

Михаил Дегтярёв от ЛДПР набрал 6,72% (151 642 голоса), Михаил Балакин от «Союза горожан» — 1,87% (42 192 голоса).

Напомним, явка на выборах мэра Москвы составила 30,5%.

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Выборы мэра Москвы
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