Джефф Монсон стал депутатом городской думы подмосковного Красногорска

Красногорск, , 18:42 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон стал депутатам городской думы подмосковного города Красногорска от партии «Единая Россия». Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает РБК.

Монсон баллотировался от партии «Единая Россия». Согласно анкете Монсона, он участвовал в выборах как тренер по физической подготовке АНО «Спортивный клуб «Зоркий».

Стоит отметить, что Монсон заявил о намерении участвовать в выборах в начале июля. При этом российское гражданство 47-летний Монсон получил в мае этого года. При этом Монсон отказался от гражданства американского. Также известно, что Монсон является гражданином Луганской Народной Республики.

Известно, что Монсон давно не скрывал своей любви к России и её советскому прошлому. Он неоднократно выходил на ринг под гимн Советского Союза.