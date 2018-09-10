Арташес Гегамян: Реплика к опровержению моей статьи

Ереван, , 18:41 — REGNUM С интересом ознакомился с публикацией в ИА REGNUM от 9 сентября т.г. под заглавием «Опровержение к статье Арташеса Гегамяна», в которой со­ветник секретаря Совбеза РА Анна Геворгян, ссылаясь на ранее опубликованную мою статью «Военно-политический союз России и Армении — или война на Южном Кавказе», выражает свое несогласие с фактами, изложенными в моей статье. Посылаю фото «Армен Григорян: «На международных платформах армянские чиновники способствовали распространению неверного восприятия», опубликованное 11 ноября 2017 года в довольно-таки известном интернет-издании ARMENIAN REPORT.COM.

Думается, что даже при неадекватном воображении трудно заподозрить, что на фото не изображен ныне действующий секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Тем не менее, если допустить, что интернет-издание допустило ошибку, поместив в интернет-портале не фото автора статей фонда «Jamestown Foundation», политолога Армена Григоряна, а другого человека, тогда возникает не менее тревожный вопрос: как же так получилось, что вот уже 11 месяцев под фото с изображением секретаря Совбеза РА Армена Григоряна, помещена статья, якобы не принадлежащая перу секретаря Совбеза РА. Удивляет то, что до сих пор не было никакой реакции со стороны Совета Безопасности РА? Как понимать безучастность организации, ответственной за национальную безопасность, которая не в состоянии обеспечивать собственную информационную безопасность. Ведь в данном конкретном случае секретарю Совбеза приписываются чужие мысли. Что это? Проявление непрофессионализма? Или же на фото действительно изображён ныне действующий секретарь Совбеза РА.

Хочу надеяться, что моё письмо также будет воспринято как развитие сюжета к моей статье.

С неизменным уважением, Арташес Гегамян.

Читайте ранее в этом сюжете: Военно-политический союз России и Армении — или война на Южном Кавказе

Читайте развитие сюжета: Опровержение к статье Арташеса Гегамяна