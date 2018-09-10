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Глава свердловской полиции извинился перед задержанными журналистами

Политика

Протоколы будут аннулированы

Глава свердловской полиции извинился перед задержанными журналистами
Иллюстрация: 66.мвд.рф
Михаил Бородин

Екатеринбург, 10 сентября 2018, 18:36 — REGNUM  Начальник Главного управления МВД России по Свердловской области Михаил Бородин извинился перед журналистами, которые были задержаны в центре города. Встреча состоялась в служебном кабинете Бородина, сообщает издание Е1.ru, сотрудник которого оказался среди задержанных.

Напомним, Сергей Панин, Дмитрий Антоненков и Дмитрий Емельянов были задержаны 9 сентября во время освещения несанкционированного митинга. Их вместе с другими задержанными доставили в полицию.

Журналисты показали полицейским свои служебные удостоверения и объяснили. что работали на этом мероприятии, но на них всё равно составили протоколы за участие в несанкционированном мероприятии. Новость вызвала возмущение медиасообщества. Более 100 журналистов в открытом письме потребовали от Бородина извинений.

В ходе встречи начальник главка пообещал провести внутреннюю проверку. Также напомним, что о проверках задержаний журналистов в регионах заявила и официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ходе них МВД намерено взаимодействовать с Союзом журналистов России.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД проверит законность задержаний журналистов в регионах России

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