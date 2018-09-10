Италия готовит соглашения со странами Африки и Азии о высылке мигрантов

Рим, , 18:34 — REGNUM Правительство Италии готовит двусторонние соглашения со странами Африки и Азии о высылке мигрантов, заявил в интервью Rtl 102,5 в понедельник, 10 сентября, вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини.

Договоры будут регулировать вопросы высылки мигрантов и вопросы их «сопровождаемой репатриации», отметил вице-премьер.

Речь идет о тех странах, из которых мигранты в основном и прибывают в Италию, в частности — о Тунисе, Сенегале, Пакистане, Бангладеш, Эритрее, Мали, Гамбии, Судане, Нигере и Кот д’Ивуар.

Соглашения будут подписаны в течение осени, сказал Сальвини, и правительство таким образом «сделает то, чего так и не было сделано за последние 20 лет».

Часть договоренностей со своими коллегами в странах Африки и Азии его предшественники заключали в устной форме, рассказал журналистам Сальвини.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.